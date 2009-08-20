В Одесі Дюка вдягнуть у вишиванку

Низка молодіжних організацій міста, передусім «Молода Просвiта», «Демократичний альянс», «Пласт», спільно з Управлінням молодіжної та сімейної політики Одеської міськради розгорнуть 23 серпня над Потьомкінськими сходами блакитно-жовтий прапор розміром 12 на 18 метрів на відзначення Дня Державного прапора України.

Як сьогодні поінформував УНІАН керівник міськуправління Андрій ЮСОВ, «кожен метр прапора буде символізувати роки державної незалежності України – кожного року організатори свята будуть на 1 метр збільшувати довжину прапора, поки Державний прапор не протягнеться від пам’ятника Дюка до моря».

До речі, прапор, яким 23 серпня прикрасять Потьомкінські сходи, згодом розріжуть на менші прапори. Частину їх довжиною близько 1 метра буде роздано активним учасникам святкування, а решту - розпродано бажаючим одеситам. Туристам і перехожим також буде роздано 10 тисяч жовто-блакитних стрічок.

24 серпня з нагоди 18-річчя Незалежності України на Потьомкінських сходах буде утворено живий ланцюг людей у вишиванках, вишиванку буде одягнуто й бронзового Дюка. «Ні, ми не збираємося стверджувати, що Дюк де Рішельє був українцем, - зазначив А.ЮСОВ, а вшановуватиме пам’ять минулих поколінь, що розбудовували Одесу - одне з найкращих міст нинішньої незалежної України».

З нагоди свята на площі перед мерією відбудеться концерт з участю народних артистів України, виступить Національний академічний оркестр народних інструментів України під управлінням Віктора ГУЦАЛА, а молодіжні організації Одеси проведуть фестиваль «Моїй країні 18!».