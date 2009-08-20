Києву дали гарячу воду, тепер може зникнути світло?

АК “Київенерго” відновила гаряче водопостачання споживачів в зоні обслуговування ТЕЦ-6. Про це УНІАН повідомили у прес-службі АК "Київенерго".

Повідомляється, що 19 серпня “Київтрансгаз” повідомив про виділення ліміту газу на виробництво теплової енергії в 24 тис. куб. м на годину і розпочалося ввімкнення водогрійних котлів на ТЕЦ-6.

“Наразі обсяги газу, отримані “Київенерго” від ДК “Газ України”, достатні для відновлення гарячого водопостачання, але замалі для відновлення генерації електроенергії. Таким чином, електропостачання міста залишається під загрозою ненадійної роботи”, - зазначається у повідомленні.

Сьогодні в Києві працює лише один 100-мегаватний блок на ТЕЦ-5 з потужністю 65 МВт при встановленій електричній потужності 6 енергоблоків “Київенерго” 1200 МВт.

У компанії нагадали, що мазут як резервне паливо для ТЕЦ закінчився 5 серпня 2009 р. при попередніх обмеженнях газу. А під час опалювального періоду ТЕЦ повинні мати 74 тис. тонн резервного мазуту.

Як повідомляв УНІАН, 17-18 серпня «Київенерго» припинила гаряче водопостачання споживачів Києва, які обслуговуються ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, через обмеження постачання газу НАК «Нафтогаз України». Було повністю припинено гаряче водопостачання 4553 споживачам ТЕЦ-5 (3169 житлових будинків, 139 лікувальних закладів, 118 дитячих садків, 115 шкіл, 1012 відомств) та 3810 споживачам ТЕЦ-6 (2753 житлових будинків, 69 лікувальних закладів, 205 дитячих садків, 158 шкіл, 625 відомств).

18 серпня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО доручила НАК «Нафтогаз України» терміново відновити газопостачання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 «Київенерго».

19 серпня було відновлено газопостачання ТЕЦ-5.