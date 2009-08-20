Пожежа на нафтобазі у Запорізькій області

У Запорізькій області сталася пожежа на нафтобазі.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС області, повідомлення про надзвичайну подію надійшло на "101" сьогодні о 10.52 від інженера нафтобази торгового дому "Запоріжжянафтопродукт", розташованої в селі Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області.

"Згідно з повідомленням, займання сталося під час проведення робіт із зачищення одного з резервуарів з пальним: з невстановленої на даний момент причини зайнялися залишки нафтопродуктів", - розповіли в МНС, зазначивши, що у зв`язку з потенційною небезпекою ситуації на місце події в терміновому порядку було направлено 13 одиниць спецтехніки і 45 пожежних.

"Протягом 25 хвилин пожежа була локалізована і знята загроза поширення вогню на інші 12 резервуарів нафтобази. Ще через 15 хвилин займання було повністю ліквідоване і резервуар, у якому виникла пожежа, повністю заповнений піною і проведено охолодження розташованих поряд з ним", - повідомили в МНС.

Причини виникнення пожежі встановлюються.