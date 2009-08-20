Закрилися торги доларом на міжбанку

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку продовжилося зростання цін на американську валюту: на момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,3760/8,3925 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», о 14.45 Національний банк України оголосив про продаж доларів за курсом 7,95 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2634/0,2651 грн./рубль, на 12.00 ціни піднялися до 0,2643/0,2653 грн./рубль. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2640/0,2650 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль упав і склав 31,725 рублів за долар (-0,23).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в дуже вузькому діапазоні – 1,4210/1,4255 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8860/11,9210 грн./євро, на 12.00 ціни пішли вгору – 11,9220/11,9440 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні знизилися до 11,8960/11,9185 грн./євро.