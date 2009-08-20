Чоловік використовував маленьку дитину для жебрацтва
20:36, 20 серпня 2009Суспільство
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Порушено кримінальну справу
У Тернополі порушено кримінальну справу щодо 27-річного чоловіка, котрий використовував півторарічну дитину для жебрацтва.
Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, чоловіка з малолітньою дитиною працівники прокуратури виявили на Центральному міському ринку під час рейду щодо встановлення фактів експлуатації дітей з метою прибутку. Як з’ясували слідчі прокуратури, ринок вже став постійним “місцем роботи” 27-річного тернополянина, а завдяки півторарічному синові співмешканки чоловік намагався розчулити перехожих, аби ті давали більше грошей.
Щодо чоловіка прокурор Тернополя Сергій БАНАХ порушив кримінальну справу.
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