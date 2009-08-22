На Житомирщині сьогодні стартують «Лесині джерела»

Сьогодні у місті Новоград-Волинський на Житомирщині розпочалося Міжнародне свято літератури та мистецтв «Лесині джерела».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Новоград-Волинської міськради, свято триватиме по 24 cерпня. Цьогорічне свято збіглося в часі з Днем міста.

З цієї нагоди жителі та гості Новограда-Волинського вшанують пам`ять всесвітньо відомої поетеси, своєї землячки - Лесі Українки. У святі візьмуть участь професійні, аматорські творчі колективи, письменники, поети, науковці, а також відомі політики. Зокрема, 23 серпня тут очікують голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, який уже традиційно бере участь у «Лесиних джерелах».

Під час «Лесиних джерел» відбудеться свято книги, хореографії та національних культур, пройде Всеукраїнський конкурс автентичного солоспіву, концерт юних талантів „Дитячий зорецвіт“. Актори Полтавського театру імені Гоголя покажуть учасникам свята виставу «Лісова пісня» за однойменним твором Лесі Українки. Окрім того, у програмі світа – виставка досягнень провідних підприємств міста.

Свято покликане пропагувати літературну спадщину Лесі Українки, розвивати народні традиції та декоративно-ужиткове мистецтво. Його засновником є Новоград-Волинська міськрада, а проходить воно за підтримки Міністерства культури і туризму України, Управління культури і туризму Житомирської облдержадміністрації.

Наразі на центральних вулицях Новограда-Волинського вже діють майстер-класи «Містечка майстрів», проходять конкурси та вікторини артмайданчика, діє фотовиставка «Зупинися мить у Новограді – ти чудова!», а пізніше розпочнеться квітковий карнавал.

На запрошення організаторів свята багато городян прийшли на нього з родиною у вишитих сорочках з нагоди наближення Дня Незалежності. Також сюди вже прибули офіційні делегації, колективи та майстри й науковці з Грузії, Росії, Білорусі, Польщі, Хорватії. В рамках «Лесиних джерел» працюватимуть музеї Новограда-Волинського - літературно-меморіальний імені Лесі Українки, родини Косачів та льону.