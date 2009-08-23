Черновецький: міська електричка - це практично заміна метро
Але треба вивчити, наскільки вона зручна
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє пустити в дні святкування 18-ї річниці Незалежності України міську електричку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це мер сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи зможе міська влада реалізувати свій намір і пустити міську електричку 31 серпня, як заявлялося.
«До Дня Незалежності є добра новина для киян: ми вводимо першу чергу міської електрички. Вона практично може замінити метро. Це те, що я й обіцяв», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
За його словами, влада столиці вивчатиме, наскільки зручний цей вид транспорту для киян, а потім реалізацію проекту буде продовжено.
«Потім продовжимо будівництво цієї лінії, запуск її на повну потужність. І вона зможе забезпечити в перспективі всю Троєщину зручним транспортом», - додав він.