Білоруському єпископу в храмі завдали ножових поранень

На єпископа Могильовського та Мстиславського СОФРОНІЯ в кафедральному соборі в ім`я Трьох святителів у місті Могильові було вчинено напад, повідомляє офіційний сайт Московського патріархату в неділю, 23 серпня.

Архієрей дістав кілька ножових поранень. Повідомляється, що в неділю о 9-й годині єпископ зайшов до храму. За словами очевидців, коли СОФРОНІЙ обернувся для благословення парафіян, до нього підійшов чоловік, дістав ніж і завдав удару в ділянку живота, пошкодивши також і вени на руці, якою єпископ встиг закритися від другого удару.

СОФРОНІЯ було негайно доставлено до найближчої лікарні і прооперовано. Наразі архієрей перебуває в реанімації. Операція пройшла успішно, його життю ніщо не загрожує.

Нападника затримали парафіяни і передали до рук правоохоронців, які прибули на місце події. Про інші подробиці інциденту поки не повідомляється, передає Лента.ру.