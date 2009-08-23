У Севастополі до меморіалу повернули імена, прибрані в 1917 році

У Севастополі на фасаді меморіальної стіни на площі Нахімова відтепер записано імена 29 почесних громадян міста; до 22-х сьогодні додалися імена ще 7, які одержали це звання до 1917 року.

Як передає кореспондент УНІАН, голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН назвав дану подію «знаковою в житті Севастополя», оскільки «ми не тільки логічно завершуємо образ меморіальної стіни на площі Нахімова, але й відновлюємо історичну справедливість».

Міський голова подякував працівникам Севастопольського міського архіву, які свого часу виступили з ініціативою увічнити імена почесних громадян міста, які одержали це звання до 1917 року, а також працівників Комбінату впорядкування, що здійснили задумку на практиці.

У інтерв`ю журналістам С.КУНІЦИН підкреслив, що тільки в умовах вільної демократичної держави, якою є Україна, стало можливим повернути з небуття імена людей, які багато зробили для становлення і розвитку Севастополя. Керівник виконавчої влади міста також підкреслив, що рішення присвоїти їм почесне звання приймали свого часу депутати міської Думи, у зв`язку з чим він висловив подив, що ніхто з керівництва і депутатського корпусу нинішньої міськради не вважали за необхідне взяти участь в цих урочистих подіях. «Це дивно і незрозуміло», - сказав С.КУНІЦИН.

У мітингу, зокрема, взяли участь і виступили колишній командуючий ЧФ РФ адмірал запасу Володимир МАСОРІН, голова Асоціації національно-культурних общин Севастополя Валерій МІЛОДАН, представники ветеранської громадськості, молоді.

У граніті на меморіальній стіні увічнені імена прославленого військового інженера, учасника оборони Севастополя Едуарда Івановича Тотлебена, коменданта Севастополя Петра Івановича Кислинського, першого градоначальника Павла Івановича Перелешина, міського голови Михайла Ілліча Казі, генерала Оттон Борисовича Ріхтера, старости Ісаакієвського собору і почесного члена правління Ісаакієвського братства в Санкт-Петербурзі Євгена Васильовича Богдановича, морського міністра Російської імперії Івана Костянтиновича Григоровича.