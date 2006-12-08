Відбудеться прес-конференція гендиректора ВАТ “Єнакієвський металургійний завод” в УНІАН

Сьогодні о 15:15 в УНІАН відбудеться телефонна прес-конференція, присвячена завершення другого етапу програми оновлення виробничих потужностей ВАТ “Єнакієвський металургійний завод”, зокрема, з нагоди введення в експлуатацію нового кисневого блоку цеху ЄМЗ, який дасть змогу суттєво збільшити обсяги виплавки сталі підприємством.

У прес-конференції візьмуть участь: директор Дивізіону сталі і прокату керуючої компанії ЄМЗ «Метінвест Холдинг» Ігор КОРИТЬКО та Генеральний директор ВАТ «ЄМЗ» та СП ТОВ «Метален» Олександр ПОДКОРИТОВ.