Долар на міжбанку росте далі

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,4885/8,5425 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2680/0,2700, котирування з євро-гривні пішли вниз – 12,1075/12,1630. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,4244/1,4246 (середа – 1,4330/1,4332).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні за валютної пари долар-гривня з ціною відсікання 8,0000.