Розпочинається фестиваль української народної пісні у Севастополі

У Севастополі сьогодні відбудеться перший Республіканський фестиваль української народної пісні „Наша пісня - наша доля”.

Як передає кореспондент УНІАН, у фестивалі візьмуть участь 17 художніх колективів з різних районів АРК та Севастополя, зокрема, народні ансамблі, хори, ансамбль бандуристів. Його організатори - Міністерство культури АРК, Республіканський (кримський) науково-методичний центр народного мистецтва та Український культурно-інформаційний центр (на сцені останнього й пройде фестиваль).

Метою заходу є популяризація української пісні, знайомство севастопольців з художніми колективами півострова, встановлення між останніми творчих контактів.