Двоє податківців погоріли на хабарі у 500 гривень

Працівники відділу держслужби боротьби з економічними злочинами Сумського міськуправління МВС на Червоній площі міста Суми в автомобілі під час отримання хабара в розмірі 500 гривень затримали двох працівників податкової міліції Державної податкової інспекції м. Суми. Зазначений хабар податківці вимагали від приватного підприємця за вирішення питання про непроведення перевірки дотримання податкового законодавства.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України в Сумській області, за фактом одержання хабара за попередньою змовою групи осіб, поєднаним з вимаганням, стосовно працівників податкової міліції Державної податкової інспекції м. Суми прокуратурою м.Суми порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України та обраний запобіжний захід – обидва працівники податкової міліції затримані у порядку ст. 115 КПК України.