Іноземець обрав Крим об'єктом педофіл-туризму

Служба боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУМВС України в Автономній Республіці Крим під час оперативного відпрацювання регіону затримала іноземця, який розбещував неповнолітніх в Криму й фільмував це на плівку.

Як повідомили УНІАН Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, громадянин Німеччини був затриманий Керченськими правоохоронцями у селі Щолкіно. За оперативними даними, іноземець упродовж чотирьох останніх місяців підшукував серед тамтешніх неповнолітніх партнерів для сексуальних утіх. Міліція з’ясувала, що приїздив цей іноземець до Криму неодноразово. Допомагав йому знаходити “чергових секс-партнерів” серед неповнолітніх місцевий хлопчак, свого часу вже розбещений цим іноземцем. “За сеанс плотських втіх цей чоловік розплачувався із доставленими своїм помічником дітьми 200-гривенною купюрою. Саме ця, украй низька порівняно із Євросоюзом «ціна питання» і стала головною перевагою у маршруту секс-туру на релаксовій мапі”, - пишуть в МВС.

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ ДБЗПТЛ МВС України капітан міліції Руслан ПАХОМОВ зазначив, що із близько десятка об’єктів сексуальних втіх іноземця допоки п’ятеро визнані потерпілими. Справа в тім, що батьки хлопчаків усякими правдами і неправдами намагаються зробити все можливе, аби їхні діти не фігурували у справі, резонанс якої зростає.

При затримані, у іноземця було вилучено відеокамеру і кілька CD-дисків, на яких були зняті всі його статеві акти з неповнолітніми.

В ГУМВС відзначають, що допоки йому пред’явлено обвинувачення у розбещенні неповнолітніх. Питання щодо можливої відповідальності за розповсюдження порнопродуції наразі вирішується – розслідування нині активно шукає докази, які свідчили б про те, що він через Інтернет-канали повсюдно тиражував зняте ним в Україні. До справи, ймовірно, найближчим часом може долучитися Інтерпол, адже необхідно перевірити, чи був раніше цей фігурант причетним до подібних кримінальних інцидентів.