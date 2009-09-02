На Херсонщині оголосили штормове попередження
09:50, 02 вересня 2009Суспільство
1071 0
Плюс - висока пожежна небезпека
В Херсонський області на 2-3 вересня оголошено штормове попередження – очікуються сильні грози.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, протягом вказаних днів у регіоні очікується місцями грози, вранці та вдень місцями сильний дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 13-18°, вдень 18-23°.
Також по області прогнозується місцями надзвичайно висока пожежна небезпека.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter