На Херсонщині оголосили штормове попередження

Плюс - висока пожежна небезпека

В Херсонський області на 2-3 вересня оголошено штормове попередження – очікуються сильні грози. Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, протягом вказаних днів у регіоні очікується місцями грози, вранці та вдень місцями сильний дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 13-18°, вдень 18-23°. Також по області прогнозується місцями надзвичайно висока пожежна небезпека.

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