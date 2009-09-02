У Криму новий начальник УБОЗ

Першим заступником начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Криму - керівником Управління боротьби із організованою злочинністю призначено полковника міліції у відставці Євгена БІДАШКА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу зв`язків із громадськістю міліційного Главку Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

«Такі призначення робляться в міністерстві, але подав цю кандидатуру, природно, МОСКАЛЬ (начальник міліції автономії – заступник міністра МВС)», - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

За його даними, Є.БІДАШКО (1955 року народження) з 1998 по 2000 рік працював на різних посадах у міліції автономії - очолював Армянський, Феодосійський міські відділи, Керченське міськуправління. Після обіймав посаду начальника лінійного відділу міліції на Придніпровській залізниці, був першим заступником начальника кримського главку - начальником кримінальної міліції. У 2005 році пішов на пенсію.

«Він дуже вдумлива, спокійна, культурна, ввічлива людина і дуже потужний оперативник», - зазначив керівник прес-служби міліції, додавши, що Є.БІДАШКО, працюючи в Криму, «здорово себе показав», викривши ряд злочинних угрупувань у Керчі.

Попередній начальник УБОЗ автономії Микола ЛУШПІЄНКО наприкінці серпня очолив управління МВС у Черкаській області.