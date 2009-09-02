У Франції заборонили цілуватися в дитячих садках

Школярам приморського французького містечка Гільвінек (департамент Фіністер) не дозволяють обмінюватися при зустрічі поцілунками один з одним і з викладачами, щоб уникнути поширення вірусу A/H1N1, передає РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

У Гільвінеку відмічено кілька випадків захворювання "новим грипом". Однією з перших припинила обмінюватися поцілунками із своїми знайомими мер міста Елен Танга. Спочатку над її безконтактними жестами сміялися, "але потім зрозуміли, і сьогодні це стало очевидним".

За її словами, ініціатива заборонити школярам вітатися у звичний для французів спосіб належить директорові дитячого садка. Директор вважає, що немає жодного сенсу в додаткових заходах безпеки, якщо діти щоранку обмінюватимуться поцілунками одне з одним і з викладачами.

Мерія не виносила ніякої додаткової ухвали - директори двох дитячих садків і початкової школи міста самі провадитимуть в життя нові заходи безпеки. Одна з них навіть доручила вчителям завести спеціальні коробочки, куди вони складатимуть паперові сердечка, які замінять учням поцілунки.