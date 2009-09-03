Почаївську чудотворну ікону буде виставлено в Києві

У Києві перебуватиме Почаївська чудотворна ікона Божої Матері.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі Української православної церкви, 13 вересня в Київ із Волині прибуде одна з найшановніших святинь православного світу - Почаївська ікона Божої Матері.

Чудотворна ікона буде виставлена для поклоніння в храмі Усіх святих, на місці будівництва Кафедрального собору УПЦ (Київ, Залізничне шосе, 3) до 21 вересня включно.

Опісля перебування в українській столиці, святиню повезуть до Канади.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня ц.р. в Свято-Успенській Почаївській Лаврі проходили урочистості з нагоди 450-річчя принесення Почаївської чудотворної ікони Божої Матері на Волинь.

Довідка УНІАН. Чудотворна Почаївська ікона Божої Матері - одна з найбільш шанованих Православною церквою. Зберігається в Почаївській Лаврі (Почаїв Кременецького району Тернопільської області).

Ікона написана олійними фарбами у візантійському стилі на дошці з липи. Вона зображає Матір Божу в пояс з Богодитиною на правій руці. Також на іконі зображені святі: пророк Ілля, мученик Міна, першомученик Стефан, преподобний Авраамій. Знизу - святі жінки: Параскева, Катерина, Ірина-діва.

У 1597 року монастирю ікону подарувала заможна вдова Анна Гойська, що володіла Почаєвом у другій половині XVI століття. Свого часу на знак вдячності за сердечний прийом цю ікону Анні подарував грецький митрополит Неофіт. А.Гойська просила Пречисту про зцілення сліпого від народження брата Філіпа. І сталося диво - він прозрів. Після такого дива А.Гойська з хресним ходом перенесла її на Почаївську гору для загального поклоніння і щедро наділила монастир землями.

У 1866 році для чудотворної ікони виготовлена риза з золота. Для прикрас використано дорогоцінне каміння.