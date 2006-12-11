Кабмін передав в управління НКАУ 5 держпідприємств

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням (№603-р від 8 грудня 2006 р.) передав в управління Національному космічному агентству України 5 держпідприємств, які здійснюють буропідривні роботи.

Повідомлення про це розміщено на Урядовому порталі.

(Буропідривні роботи широко застосовуються в транспортному будівництві, в гірничовидобувній промисловості при розкритті і видобутку корисних копалин, при розробці траншей і котлованів і т.д. - УНІАН).

Згідно з розпорядженням, в управління НКАУ передано: ДП „Карпатвибухпром” (м. Івано-Франківськ); ДП „Чорноморвибухпром” (м. Первомайськ); ДП „Луганськвибухпром” (м. Луганськ); ДП „Донецьквибухпром” (м. Донецьк), а також ДП „Кримвибухпром” (м. Сімферополь).

У розпорядженні говориться, що з пропозицією про передачу підприємств виступили НКАУ і корпорація „Укрбуд”.

Довідка УНІАН. У підпорядкуванні НКАУ перебуває більше 20 підприємств і організацій, серед яких Державне конструкторське бюро «Південне», Виробниче об`єднання «Південний машинобудівний завод», Державне підприємство «Завод «Арсенал», Державне підприємство "Науково-виробниче об`єднання "Павлоградський хімічний завод" (ДП "НВО "ПХЗ") та інші. ДП "НВО "ПХЗ" є одним з провідних українських підприємств з виробництва вибухових речовин цивільного призначення і здійснення буропідривних робіт.