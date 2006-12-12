Чутки про повернення Боделана виявилися перебільшеними

Оголошений в міжнародний розшук екс-мер Одеси Руслан Боделан заявив, що знаходиться в Росії і не повертався на Україну, повідомляє Комерсант-Україна.

"В даний час я знаходжуся на робочому місці (Санкт-Петербурзі), а по суті відомостей, висловлених в газетній інформації, рекомендую звернутися для її роз`яснення в газету", - заявив він.

Нагадаємо, що сьогодні вранці українські ЗМІ поширювали інформацію про повернення Руслана Боделана до України з посиланням на Комерсант-Україна.

У 2005 році проти Руслана Боделана прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за підозрою в зловживанні службовим становищем, а МВС оголосило його в розшук. Пізніше пан Боделан повідомив, що проживає в Росії і працює на посаді заступника директора Санкт-петербурзького морського торгівельного порту.