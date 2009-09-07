Журналісти вимагають порушити кримінальну справу проти Ткаченка

Парламентські журналісти вимагають порушити кримінальну справу проти члена фракції КПУ Олександра ТКАЧЕНКА за фактом перешкоджання роботі знімальної групи телеканалу СТБ.

Про це йдеться у зверненні журналістів до парламенту, фракції КПУ, Генеральної прокуратури та МВС, поширеному сьогодні.

У зверненні нагадується, що 1 вересня в кулуарах Верховної Ради стався інцидент між О.ТКАЧЕНКОМ та знімальною групою телеканалу СТБ. Зокрема, у відповідь на одне із запитань народний депутат висмикнув з рук журналістки телеканалу Ольги ЧЕРВАКОВОЇ мікрофон та жбурнув зі сходів, внаслідок чого технічне обладнання було розбито.

“Ми, журналісти, акредитовані у Верховній Раді України, обурені поведінкою вашого колеги. Ми вважаємо, що у діях Олександра ТКАЧЕНКА були всі ознаки кримінального злочину за статтею 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів», - йдеться у заяві.

Крім того, журналісти розцінюють вчинок О.ТКАЧЕНКА як “прояв тиску на свободу слова і зневагу не лише до журналістів, а й до їхніх глядачів, тобто, ваших виборців”.

Журналісти також висловили обурення заявою лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА про те, що журналістка нібито сама спровокувала агресивну поведінку депутата. “Подібні заяви не личать представникам парламентської партії, що поважає себе і своїх виборців і декларує відданість принципам свободи та демократії”, - йдеться у заяві.

Журналісти вимагають дати рішучу та принципову оцінку поведінці О.ТКАЧЕНКА, припинити дискредитацію знімальної групи СТБ, що принижує усіх журналістів, які висвітлюють діяльність Верховної Ради, та дезавуювати попередню заяву П.СИМОНЕНКА щодо інциденту.

“У разі відхилення цих вимог ми розглядатимемо можливість бойкоту законодавчих ініціатив фракції Комуністичної партії та окремих її представників. Ми звертаємось до всіх народних депутатів, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та громадськості із закликом домагатися якнайшвидшого порушення кримінальної справи за ст. 171 Кримінального кодексу України, і подальшого її всебічного та швидкого розслідування”, - наголошується у заяві.

Заяву підписали 48 журналістів, акредитованих у парламенті.