Колесніков: у падінні гривні винні Стельмах і Ющенко

Відповідальність за курс гривні до іноземної валюти лежить на голові Національного банку Володимиру СТЕЛЬМАХУ і на Президентові України Вікторі ЮЩЕНКУ. Про це заявив журналістам у Донецьку народний депутат, заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ після участі у відкритті пам`ятника генералу Миколі Ватутіну.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив: «Що стосується курсу гривні, я думаю, що пряма відповідальність лежить на розділі Національного банку, на менеджменті Національного банку, і особисто на Президенту України».

Депутат нагадав, що раніше, коли один долар США коштував ще 7,60 грн., парламент майже одностайно, 400 голосами, відправив у відставку голову Національного банку України В.СТЕЛЬМАХА, «але Президент і Секретаріат Президента взяли його під особистий захист».

На думку Б.КОЛЕСНІКОВА, для стабілізації національної валюти необхідно розвивати внутрішній ринок в Україні і позбуватися імпортної залежності. «Для того, щоб курс був стабільним, треба збільшити валовий продукт, тобто, стабілізувати національне виробництво. Якщо Україна сьогодні імпортує яловичину і свинину, то за масштабами трагедії це порівняно з тим, що Росія завтра почне імпортувати нафту і газ», - сказав заступник глави Партії регіонів. При цьому він додав, що «ми дуже мало випускаємо продукції, дуже мало випускаємо товарів, а без внутрішнього виробництва зупинити інфляцію і зупинити девальвацію гривні неможливо».

Б.КОЛЕСНІКОВ переконаний, що «уряд має вплинути на Національний банк». «Необхідно відновити кредитування українського народу в плані купівлі житла, автомобілів, у купівлі іншої побутової продукції українського виробництва, - пояснив він, - Тоді буде можливість підняти виробництво, знизити імпортну залежність і стабілізувати курс гривні. А поки що попит на валюту більший, ніж пропозиція, ситуація буде нестабільною».