Наша Україна лякає втратою Нафтогазу

Фракція «Наша Україна» заявляє, що на сьогодні Україна стоїть перед загрозою повної втрати державного контролю над НАК «Нафтогаз України»

Як передає кореспондент УНІАН, про це від імені фракції сьогодні заявила народний депутат України Лілія ГРИГОРОВИЧ.

За її словами, “з подачі нинішнього міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА компанія «Укртрансгаз» заганяється в борги перед компанією «Укргазенерго» шляхом незбалансованої цінової політики у сфері транспортування газу.

Крім того, наголосила Л.ГРИГОРОВИЧ, нинішній голова Мінпаливенерго «разом зі своїми соратниками послідовно виводять газову галузь з державного управління».

Зокрема, за її словами, Ю.БОЙКО “намагається передати галузь під контроль приватним структурам”.

«Нинішнє керівництво вдається до створення монопольного контролю над розподільчими газовими мережами», - сказала вона.

Л.ГРИГОРОВИЧ наголосила, що продовжуються рейдерські атаки за участю силових структур на компанії газопостачання Закарпатської, Івано-Франківської та ряду інших областей.