У Херсоні вбито відомого художника та його дружину

Сьогодні в центрі Херсона на вул. Горького у власній квартирі були знайдені мертвими відомий український художник Олександр Бережний та його дружина.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовника агентства, вбивство сталося близько 17.00.

У О.Бережного та його дружини були виявлені чисельні ножові поранення, зокрема жінці невідомі перерізали горло.

За попередніми даними слідчо-оперативної групи, візуально з квартири ні картини, ні будь-чого іншого не зникло.