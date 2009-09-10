У Херсоні вбито відомого художника та його дружину
18:38, 10 вересня 2009Суспільство
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Жінці перерізали горло
Сьогодні в центрі Херсона на вул. Горького у власній квартирі були знайдені мертвими відомий український художник Олександр Бережний та його дружина.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.
За інформацією співрозмовника агентства, вбивство сталося близько 17.00.
У О.Бережного та його дружини були виявлені чисельні ножові поранення, зокрема жінці невідомі перерізали горло.
За попередніми даними слідчо-оперативної групи, візуально з квартири ні картини, ні будь-чого іншого не зникло.
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