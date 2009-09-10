Експерт: Ющенко не причетний до спекулятивних коливань валют
Не треба плутати намір з дурістю
Президент України Віктор ЮЩЕНКО не причетний до спекулятивних коливань курсів валют. Таку думку УНІАН висловив економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ.
Що стосується самого курсу гривні, то експерт зазначив: «Не треба ніколи визначати, що щось було зроблено з наміром, якщо це було зроблено по дурості».
Він також припускає, що в Нацбанку можуть бути зацікавлені люди, які мають доступ до банківської таємниці і користуються цим, граючи на валютних коливаннях. «Маючи доступ до інформації про те, коли Нацбанк виходитиме на ринок, виплачуватиме борги, тобто володіючи банківською таємницею, можна передбачити, коли збільшуватиметься або зменшуватиметься курс», - сказав О.ЖОЛУДЬ.
Як повідомляв УНІАН, 7 вересня лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Микола МАРТИНЕНКО звинуватив Президента України Віктора ЮЩЕНКА у причетності до дестабілізації ситуації на валютному ринку.
За словами М.МАРТИНЕНКА, всі економічні фахівці сходяться на тому, що підстав для різких валютних коливань немає.
При цьому лідер фракції НУ-НС зазначив, що Національний банк України одноосібно контролює Президент України В.ЮЩЕНКО.
За його словами, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ зараз де-факто усунений від своєї посади, і її де-факто займає В.ЮЩЕНКО.
М.МАРТИНЕНКО зазначив, що парламент не повинен залишатися осторонь, необхідно відновити роботу Тимчасової слідчої комісії з діяльності НБУ.
Сьогодні слідчий Головного слідчого управління МВС України підписав повістку про виклик на допит першому заступнику голови Національного банку України Анатолію ШАПОВАЛОВУ.
Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО 8 серпня заявив: “Ті матеріали, які ми маємо на руках, і та остання одержана нами інформація свідчать про можливість притягнення до відповідальності і посадовців Національного банку. Моя заява була для них несподіванкою і, очевидно, падіння курсу долара на 90 копійок помітили всі”.