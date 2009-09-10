Влада Львова знайшла приміщення для Форуму видавців

Форум видавців у Львові матиме своє приміщення на вулиці Валовій, 2.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, зараз тут розміщено управління державної реєстрації, яке невдовзі переїде у будинок на вулиці Весняній, 4.

«Ми з Президентом Форуму видавців пані Олександрою КОВАЛЬ вже не раз проговорювали це питання і дійшли порозуміння. Зараз потрібно зробити ряд формальних процедур. Наступний Форум вже готуватимуть у новому приміщенні», – заявив УНІАН міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні під час урочистого відкриття Форуму у Львові дав доручення владі Львівської області та міській владі знайти постійне приміщення для Міжнародного форуму видавців.