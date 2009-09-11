"Газпром" про Україну, транзит, кризу, ризик і "газову війну"

“Газпром” не сплачуватиме авансом транзит газу через територію України надалі. Про це заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ, повідомляє Reuters.

"Ми заплатили авансом за транзит не тільки за 2009, але й за перший квартал 2010 року... Ми й надалі готові зважати на труднощі, які зазнає Україна, але платити авансом ще, коли ми вже заплатили за частину 2010 року, - ми не бачимо таких можливостей", - сказав він.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, враховуючи економічні труднощі, з якими зіткнувся страждаючий від кризи сусід, Росія пішла на поступки Україні і дозволила без санкцій оплачувати тільки реально спожитий нею газ, що значно менше запланованого в контракті обсягу. На більші поступки - погодитися на прохання Києва збільшити аванс за майбутній транзит – "Газпром" йти не готовий, сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Також заступник голови правління «Газпрому» сподівається, що ситуація "газової війни" з Україною ніколи не повториться. "Якби все залежало від нас, ми б сказали на 100 відсотків - не повториться. Але ми не можемо виключити такого ризику, і щоб бути до нього готовим, ми маємо уважно проаналізувати ці ризики", - сказав він.

О.МЕДВЕДЄВ зазначив, що ціни визначаються ціновою формулою, позначеною в довгостроковому контракті, тому, розмови про те, що «Газпром» підвищує або знижує ціну, або Україна збільшить транзитну ставку, не варті уваги.

Територією України до Європи транспортується близько 120 мільярдів кубометрів газу на рік.