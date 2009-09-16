Долар і євро на міжбанку скачуть

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,5040/8,5520 грн./дол., на 11:00 ціни зросли – 8,5380/8,5820 грн./дол., а на 12:00 звузився спред – 8,5470/8,5805 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,5440/8,5780 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:30 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні щодо валютної пари USD/UAH з ціною відсікання 8,01 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2780/0,2795 грн./рубль, на 11:00 ціни піднялися - 0,2790/0,2810 грн./рубль, а на 12:00 концентрувалися в діапазоні 0,2795/0,2810 грн./рубль. На момент закриття ціни знизилися до 0,2790/0,2805 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль упав до 30,60 рублів за долар (-0,2575).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро- долар змінювалися в діапазоні 1,4655/1,4710 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,4940/12,5660 грн./євро, на 11:00 ціни пішли вгору – 12,5370/12,6040 грн./євро, і на 12:00 досягли рівня 12,5590/12,6110 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до 12,5305/12,5830 грн./євро.