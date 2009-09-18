Більше трьох тисяч жителів Канева здали на прохання мера по 5 грн.
03:36, 18 вересня 2009Суспільство
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На освітлення трьох вулиць
Більше трьох тисячі жителів міста Канів Черкаської області відгукнулися на пропозицію міського голови Канева щомісяця здавати по 5 грн. на благоустрій міста.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Канівському міськвиконкомі, у серпні в місті на спецрахунок для благоустрою надійшло більше 15 тис. грн. Ці кошти використають для відновлення освітлення трьох вулиць міста.
У вересні міська влада планує отримати від городян таку ж суму коштів, які теж будуть використані на благоустрій міста.
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