Долар пішов на вихідні трохи дешевшим

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,5620/8,5965 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 8,5765/8,5885 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,5525/8,5685 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія “ІнтерБізнесКонсалтинг”.

О 10:15 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні по валютній парі CHF/UAH з ціною відсікання 7,76 грн. за швейцарський франк.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2812/0,2826 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2818/0,2826 грн./рубль. До закриття ціни впали – 0,2810/0,2820 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знову знизився і становив 30,2305 рубля за долар (-0,0445).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4650/1,4745 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,5755/12,6220 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 12,5740/12,6010 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 12,5705/12,6070 грн./євро.