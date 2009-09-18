Нацбанк продав на спецаукціоні 1,3 мільйона швейцарських франків

Національний банк України сьогодні на спеціальному аукціоні продав 1,301 млн. швейцарських франків за курсом 7,76 грн. за франк.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, в аукціоні взяли участь шість банків.

На цільовому валютному аукціоні продавалася валюта для задоволення потреб клієнтів банків – фізосіб, а також фізосіб – суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлене необхідністю погашення ними валютних кредитів.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого ц.р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється виключно на безоплатній основі.