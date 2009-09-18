Нацбанк продав на спецаукціоні 1,3 мільйона швейцарських франків

18:28, 18 вересня 2009
Суспільство
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Купували 6 банків

Національний банк України сьогодні на спеціальному аукціоні продав 1,301 млн. швейцарських франків за курсом 7,76 грн. за франк.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, в аукціоні взяли участь шість банків.

На цільовому валютному аукціоні продавалася валюта для задоволення потреб клієнтів банків – фізосіб, а також фізосіб – суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлене необхідністю погашення ними валютних кредитів.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого ц.р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється виключно на безоплатній основі.

 

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