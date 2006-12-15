Шевчук: за нормальні гроші Укртелеком не продадуть

Ера успішної приватизації Укртелекому закінчилася в 2000 році. Про це в інтерв`ю УНІАН заявив Олег Шевчук, колишній голова Держкомзв`язку, колишній комерційний директор Укртелекому, директор Інституту інформаційного суспільства.

Серед причин свого песимістичного прогнозу щодо перспектив приватизації Укртелекома Шевчук назвав такі:

- на Укртелеком немає ніякого попиту в світі. Через кризу національних телекомунікаційних кампаній, яка відбулася в 1998–2000 роках, потенційні покупці Укртелекому - «Дойче-телеком», «Франас-телеком», голландська KPM, «Телеком Італії» втратили інтерес до вкладення грошей в акції національних операторів.

- «у нас в країні немає регулювання частот. Те, що комісія (Національна комісія з питань регулювання зв`язку. – УНІАН) творить з ліцензіями, незрівняно не тільки з незалежними європейськими аналогами регулювання зв`язку, але навіть з гіршим з міністерств або держкомітетів. Навіть при Довгом (Станіслав Довгий – один з колишніх керівників державного органу зв`язку і інформатизації. – УНІАН) ліцензії роздавали чесніше, не кажучи вже про талановитіших міністрів, до яких би хотілося віднести і себе. Немає прозорого середовища, та просто немає кон`юнктури і тому ніхто сюди в принципі з серйозних гравців прийти не може».

- «цифри – три-чотири-п`ять мільярдів (суми, які за оцінками різних політиків передбачається одержати від приватизації Укртелекому, – УНІАН) – це все нісенітниця». Лідер БЮТ Юлія Тимошенко, коли називає суму в 10 мільярдів – «Спеціально планку завищує, - переконаний Шевчук, - щоб ті, хто хоче поцупити, розуміли, що вона стежитиме і все те, що менше десяти, – буде оголошено дерибаном».

«Просто смішно це (доходи від приватизації Укртелекому – УНІАН) обговорювати, - сказав Шевчук. - Нічого тут не буде. Грошей не виручити».

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