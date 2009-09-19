У Херсоні стартував V Міжнародний фестиваль повітроплавання «Феєрія в небі Таврії».

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відкриття фестивалю відбулася увечері в п`ятницю, 18 вересня, в Потьомкінському сквері Херсона.

У фестивалі повітроплавання на повітряних кулях беруть участь 17 команд з України, Литви і Росії.

У рамках фестивалю відбудуться спортивні і показові польоти, розіграють кубок Херсона і «Кавуновий кубок».

«Кавуновий кубок» буде вручено команді, котра найточніше попаде в ціль з повітря, кинувши в неї кавун.

19 вересня відбудеться вечірнє свічення повітряних куль.

Фестиваль закінчиться 23 вересня.