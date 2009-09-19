У Херсоні стартував V Міжнародний фестиваль повітроплавання
10:17, 19 вересня 2009Суспільство
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«Феєрія в небі Таврії»
У Херсоні стартував V Міжнародний фестиваль повітроплавання «Феєрія в небі Таврії».
Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відкриття фестивалю відбулася увечері в п`ятницю, 18 вересня, в Потьомкінському сквері Херсона.
У фестивалі повітроплавання на повітряних кулях беруть участь 17 команд з України, Литви і Росії.
У рамках фестивалю відбудуться спортивні і показові польоти, розіграють кубок Херсона і «Кавуновий кубок».
«Кавуновий кубок» буде вручено команді, котра найточніше попаде в ціль з повітря, кинувши в неї кавун.
19 вересня відбудеться вечірнє свічення повітряних куль.
Фестиваль закінчиться 23 вересня.
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