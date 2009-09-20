Міліція відпустила затриману віце-мера Сімферополя на лікування

Керівництво Головного управління МВС України в Криму відпустило затриману віце-мера Сімферополя Марину ЧЕРНОВУ для обстеження і лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, в поширеному повідомленні прес-служби кримського главку наголошується, що це було зроблено у відповідь на стурбованість Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з приводу стану здоров`я М.ЧЕРНОВОЇ.

В той же час після стабілізації стану здоров`я заступника міського голови кримська міліція «передасть слідству відеоматеріали, отримані в процесі оперативно-розшукових заходів і легалізовані у встановленому законом порядку», записані в її службовому кабінеті. «Якщо виникне необхідність, дані матеріали будуть передані в ЗМІ», - додали в главку.

«Дивує в цій історії тільки одне - те, що про здоров`я починають згадувати, коли слідством висуваються конкретні факти», - зазначили в міліції.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня співробітники міліції провели вилучення документів і жорстких дисків з комп`ютерів в комітеті із земельних ресурсів і в комітеті з архітектури Сімферополя. Також було проведено обшук в кабінеті віце-мера М.ЧЕРНОВОЇ.

15 вересня «в рамках розслідування кримінальних справ про зловживання в Сімферопольській міськраді» М.ЧЕРНОВА була затримана і поміщена в ізолятор тимчасового утримання.

На ім`я омбудсмана надійшло звернення М.ЧЕРНОВОЇ, в якому вона заявила про порушення своїх конституційних прав на свободу, особисту недоторканність і захист, а також поскаржилася на погіршення здоров`я.

18 вересня М.ЧЕРНОВУ відпустили для обстеження і лікування.