Після 4 жовтня в Україні не має бути банків у формі ЗАТ і ТОВ

Національний банк України в своєму листі від 15 вересня 2009 року №54-012/1647 роз`яснив, що після 4 жовтня ц.р. в Україні не повинно бути банків у формі закритих акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю.

Нагадаємо, згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», банки, створені у формі ЗАТ або ТОВ, зобов`язані до 4 жовтня 2009 р. реорганізуватися у ВАТ або кооперативні банки.

Крім того, з 29 квітня ц.р. набув чинності Закон України «Про акціонерні товариства», який передбачає існування в Україні акціонерних товариств двох типів – приватних і публічних. У документі передбачено, що до 29 квітня 2011 року всі акціонерні товариства (зокрема, банки) мають привести статути у відповідність до норм цього закону, тобто провести реорганізацію в приватні або публічні акціонерні товариства.

У своєму листі Нацбанк, посилаючись на відповідний циркуляр Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, пояснив, що ті банки, загальними зборами яких ще до 29 квітня 2009 року ухвалено рішення про реорганізацію у ВАТ, зобов`язані одержати цей статус до 4 жовтня 2009 року і статус публічних акціонерних товариств до 29 квітня 2011 року. Якщо акціонери ухвалили рішення реорганізувати банк із ЗАТ або ТОВ одразу в публічне акціонерне товариство, то вони зобов`язані завершити цей процес до 4 жовтня 2010 року.

При цьому НБУ в листі не вказує санкції, які застосовуватиме до банків, які не виконали ці норми законодавства в строк.

Станом на 1 вересня 2009 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 184 банки, зокрема: 162 банки - акціонерні товариства (з них: 110 банків - ВАТ, 14 банків - ЗАТ, 37 банків - публічні, 1 банк – приватний). 22 українських банки є товариствами з обмеженою відповідальністю.