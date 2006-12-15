Віктор Янукович визначився щодо дострокових виборів

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що підстав для дострокових парламентських чи президентських виборів немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після закінчення зустрічі Президента України з керівниками правлячої коаліції.

«Ніяких підстав для дострокових президентських чи парламентських виборів немає», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, країні потрібна економічна і політична стабільність.