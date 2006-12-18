Україна розмістила самурай-бонди на 35,1 млрд. ієн

Україна розмістила чотирирічні самурай-бонди на 35,1 млрд. ієн (близько 297 млн. дол.) під 3,2% річних.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України (№ 1746 від 15 грудня 2006 року), розмущеній на Урядовому порталі.

Документом передбачено, що облігації розміщуються з дисконтом 1,2% номінальної вартості. Погашення облігацій відбудеться 19 грудня 2010 року за номінальною вартістю.

Це вже третій вихід українського уряду на зовнішні ринки запозичень впродовж другого півріччя 2006 року.

Двома траншами, в грудні і вересні, була здійснена позика на дванадцять років у сумі 768 млн. швейцарських франків із дисконтом 2,6% від номінальної вартості, з прибутковістю 3,5% річних.

Крім того, в листопаді ц.р. Україна розмістила десятилітні єврооблігації на 1 млрд. дол. під 6,58%.

Довідка УНІАН. У липні ц.р. Міністерство фінансів України заявляло, що у разі погіршення ситуації на ринках запозичень в Європі і Америці не виключається можливий вихід України на азіатські ринки, зокрема, випуск самурай-бондів. «Питання азіатського ринку ніколи не було закрите, але потрапити туди непросто. Там більше котируються емітенти з інвестиційними рейтингами», - зазначали тоді в Мінфіні.