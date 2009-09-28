У Севастополі є перспективними круїзний, діловий і науковий туризм

Перспективними напрямами в розвитку туризму в Севастополі можуть стати «круїзний, діловий і науковий туризм, використання історичних можливостей міста», а сам по собі туризм має стати важливою складовою в розвитку міста, бо від нього значною мірою залежатимуть надходження коштів до міського бюджету і наявність робочих місць для севастопольців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, коментуючи підсумки "круглого столу" "Результати й аналіз сезону 2009: проблеми і перспективи туризму в Севастополі", в роботі якого взяли участь депутати міськради, представники провідних туроператорів Севастополя і Криму, підприємці, які займаються наданням туристичних послуг.

На думку В.САРАТОВА, для того, щоб ці перспективи реалізувати, «повинен одержати розвиток порт, і необхідно збудувати аеропорт, для цього є й прекрасна бухта, і один з кращих аеродромів в Україні» (мається на увазі аеродром «Бельбек», який спільно використовується українськими військовою й цивільною авіацією - УНІАН). За твердженням голова депутатського корпусу, міськрада докладає максимум зусиль для пошуку інвестора, який би міг вкласти в розвиток аеропорту близько 120 млн. дол.

Крім того, як відзначив В.САРАТОВ, «хоча міськрада, згідно з прийнятою програмою розвитку туристичної галузі Севастополя, й виділила - попри складний у фінансово-економічному плані 2009 рік - коштів у 5 разів більше, ніж в попередні два роки, їх явно замало». На думку голови міськради, «до кінця року належить прийняти концепцію розвитку туристичної галузі на п`ять років, і затвердити відповідний план заходів».