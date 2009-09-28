Севастополь добудує газопровід високого тиску
Кабмін виділив гроші
Уряд України цього тижня підписав рішення про виділення 52 млн. грн. на добудову газопроводу високого тиску.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН у доповіді на Громадському форумі «Севастополь за Куніцина!», який відбувся вчора.
Як додав С.КУНІЦИН, «ми до березня-квітня наступного року, нарешті, добудуємо газопровід високого тиску, про який севастопольці мріяли десятиріччями, нарешті закільцюємо газопровід, і якщо вже не цієї, то наступної зими місто не знатиме цієї біди» (мається на увазі практично постійне зимової пори року недостатній тиск в газовій системі міста, в його південній частині, особливо в Гагарінському районі - УНІАН).
С.КУНІЦИН також повідомив, що «14 кілометрів сушею ми пройшли, «Моргідробуду» залишилося, по суті, пройти по дну моря, і зробити газове кільце».