Телеведуча з Венесуели стала «Міс Інтерконтиненталь-2009» (фото)
08:47, 28 вересня 2009Суспільство
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Конкурс вперше пройшов у Білорусі
Представниця Венесуели, телеведуча Ханеллі Куентеро Ледзма стала переможницею 38-го міжнародного конкурсу краси «Міс Інтерконтиненталь-2009», що завершився в неділю у білоруській столиці, передає ІТАР-ТАРС .
Він проходив у залі Мінського футбольного манежу. Його учасницями стали красуні з 56 країн світу.
За умовами конкурсу, переможниця одержить $35 тис. Її також увінчали короною з платини з 720 діамантами. Цією нагородою вона по праву володітиме рівно рік - до наступного конкурсу.
Історія «Міс Інтерконтіненталь» почалася в 1971 році. У білоруській столиці конкурс проводився вперше.
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