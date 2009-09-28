Телеведуча з Венесуели стала «Міс Інтерконтиненталь-2009» (фото)

Представниця Венесуели, телеведуча Ханеллі Куентеро Ледзма стала переможницею 38-го міжнародного конкурсу краси «Міс Інтерконтиненталь-2009», що завершився в неділю у білоруській столиці, передає ІТАР-ТАРС .

Він проходив у залі Мінського футбольного манежу. Його учасницями стали красуні з 56 країн світу.

За умовами конкурсу, переможниця одержить $35 тис. Її також увінчали короною з платини з 720 діамантами. Цією нагородою вона по праву володітиме рівно рік - до наступного конкурсу.

Історія «Міс Інтерконтіненталь» почалася в 1971 році. У білоруській столиці конкурс проводився вперше.

Газета.ру