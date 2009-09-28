Джордж Сорос чекає наступну хвилю світової кризи через рік-два

Мільярдер і громадський діяч Джордж Сорос вважає, що нинішня глобальна криза - "це гірша криза за час нашого з вами життя", передає агентство "Фінмаркет".

Як заявив він в ході телемосту на 6-му Ялтинському щорічному саміті YES (Yalta European Strategy), міжнародна фінансова система була фактично на штучному життєзабезпеченні, яке підтримувалося за допомогою величезного пакету фіскальних стимулів. Сьогодні, за його словами, світова фінансова система "поволі і важко, але все-таки повертається до нормального стану".

Економічне зростання в світі буде повільним і "приглушеним" протягом найближчих років. Причому, додав він, "наступного року або через рік ми будемо свідками ще одного падіння".

Одним з чинників, які можуть сприяти оздоровленню економіки, мільярдер назвав перехід до накопичувальної фінансової поведінки. Він вважає, що необхідно робити більше заощаджень. "Більше всіх постраждали країни - і в першу чергу США - де споживачі дуже покладалися на іпотеку, не економили, навіть допускали негативний рівень заощаджень, що негативно відбилося на ситуації, коли ціни на житло впали", - заявив він.

Зсув центрів впливу в світовій економіці продовжуватиметься, і американська економіка навряд чи буде рушійною силою економіки всього світу. При цьому, відмітив мільярдер, Китай розвиватиметься, буде рушійною силою. "Але, оскільки китайська економічна потужність менша, ніж потужність США, в цілому по світу економіка розвиватиметься і ростиме повільніше", - вважає Сорос.

Кажучи про світову фінансову систему, Сорос підкреслив, що залишається велике питання, що буде з нею після кризи. Чи "наполягатимемо на глобалізованій фінансовій системі або на національних якихось системах", - додав інвестор.

Сорос не став давати якісь детальні прогнози щодо американської валюти, але відзначив, що долар втратив своє домінуюче положення в світі "як найбільш бажаної валюти". Тим часом, за його словами, "альтернативи долару не існує".

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