ДТП на Житомирщині: двоє загиблих, один поранений

На Житомирщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє осіб загинуло, ще одну госпіталізовано з травмами.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Управління ДАІ в Житомирській області.

Аварія сталася вчора о 17.00 на 9-му кілометрі в Ємільчинському районі.

24-річний водій автомобіля “ВАЗ-21011” - мешканець селища Ємільчине - перевищив швидкість та врізався у дерево. Внаслідок удару водій та 23-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди. Ще одного 24-річного пасажира “ВАЗа” травмовано.