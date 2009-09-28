Звільнений заступник Мінекономіки: англосаконську модель треба ламати

Колишній заступник міністра економіки Валерій МУНТІЯН заявляє, що ініціатором його звільнення був міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, а не Кабінет Міністрів.

Про це він сказав в інтерв`ю «Лівому берегу». (В.МУНТІЯН був звільнений 16 вересня. Посаду заступника міністра економіки він обіймав з березня 2007 року – УНІАН).

В.МУНТІЯН зазначив, що розбіжності між ним і міністром економіки давно посилювалися. «Ситуація різко загострилася після мого виступу в Москві 11 вересня, де я як голова Робочої групи з розробки проекту Міждержавної цільової програми інноваційної співпраці виступив на Економічній раді країн СНД», - зазначив колишній заступник міністра.

За словами В.МУНТІЯНА, він чітко сказав, що треба створювати Міждержавний інноваційний простір країн Співдружності. «Це вигідно, в першу чергу, Україні. Ще раз повторюю: не наддержавну структуру управління, яка позбавить Україну незалежності, - у жодному випадку. А підходити треба зі здорової точки зору. Я цю ідею відстоював, а натомість одержував з Міністерства питання: «Чому? Навіщо?», - сказав В.МУНТІЯН.

Він не виключив, що Б.ДАНИЛИШИН побачив в ньому конкурента. «Ця версія має право на існування, але це не той рівень, про який треба говорити», - додав він.

Також у ході інтерв`ю В.МУНТІЯН спрогнозував другу хвилю кризи – у жовтні. При цьому він зазначив, що «цю хвилю можуть відтермінувати у часі до кінця передвиборчої кампанії, але це коштуватиме нам нових дорогих позик, якихось заставних зобов`язань і зниження споживчого попиту населення».

«Міністр говорить, що впала інфляція - і це добре. А я думаю, краще б вона росла, але доходи населення були б вищі за рівень реальної інфляції і був би попит», - сказав В.МУНТІЯН.

За його словами, криза розвиватиметься в усіх сферах.

На запитання, чим він займатиметься тепер, В.МУНТІЯН сказав, що не відійде від державної діяльності. «Допомагатиму уряду. Тому що цю модель, яку нам упровадили англосакси, треба ламати. Ця гра в «розділяй і володарюй», - додав він.