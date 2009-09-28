Ющенко і Тимошенко беруть участь у ювілейному вечорі Дмитра Павличка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО беруть участь в ювілейному вечорі, присвяченому 80-річчю від дня народження письменника Дмитра ПАВЛИЧКА.

Як повідомляє прес-служба Президента, у своєму вітальному слові глава держави відзначив, що «Дмитро ПАВЛИЧКО - літературознавець і перекладач, який має виняткові заслуги перед нацією у справі поширення нашої культури в світі й світової літератури в Україні».

Президент назвав поета «одним із натхненників «шестидесятників», які повернули нашій літературі живий, молодий голос, голос правди й віри», відзначив його активну патріотичну позицію в українській політиці та заслуги у виборюванні статусу української мови.

Від імені українського народу В.ЮЩЕНКО подякував Д.ПАВЛИЧКУ за талант, творчість, відродження української мови й культури, відродження національної ідеї й самої Української держави, за велику громадську, політичну, державну і дипломатичну працю. Президент побажав поетові міцного здоров’я, щастя, невичерпної наснаги і ще багато літ творчого лету.

Як зазначено в указі, розміщеному на офіційному сайті глави держави, Д.ПАВЛИЧКА за визначний особистий внесок у збагачення літературної спадщини українського народу, багаторічну плідну громадсько-політичну діяльність та з нагоди 80-річчя від дня народження нагороджено орденом Ярослава Мудрого IV ступеня.