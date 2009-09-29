Двоє з отруєних учора газом школярів перебувають у тяжкому стані

Двоє житомирських школярів з 47 госпіталізованих учора через отруєнння невідомим газом перебувають у тяжкому стані.

Про це УНІАН повідомили у Головному управління МНС України у Житомирській області.

При цьому зазначається, що вже у 13-ти госпіталізованих дітей медики констатували поліпшення стану.

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 вересня, у Житомирській школі №8 невідомим було застосовано невідомий газ, через отруєння яким у медичні заклади було госпіталізовано 47 школярів.

За даним фактом проводиться перевірка правоохоронцями та спеціальною комісією.