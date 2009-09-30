Львівська міськрада обрала новий виконком (список)

Сьогодні на сесії Львівської міської ради депутати затвердили новий склад виконкому Львівської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у голосування взяли 72 депутати. «За» проголосували 50 депутатів, 16 – проти, утримались – 5 депутатів.

До складу новообраного виконкому увійшло 8 осіб - міський голова Андрій САДОВИЙ, керуюча справами виконкому Марта ЛИТВИНЮК, секретар Львівської міської ради Володимир КВУРТ, заступник міського голови з питань підготовки до Євро-2012 Олександр ЖАРІКОВ, перший заступник міського голови Олег СИНЮТКА, заступник з гуманітарних питань Василь КОСІВ, заступник з питань містобудування та інфраструктури Володимир ШЕВЧУК і заступник начальника ГУ МВС України у Львівській області Олег РУДНИЦЬКИЙ.

Як повідомлялося, 17 вересня під час сесії Львівської міської ради депутати підтримали рішення міського голови Львова Андрія Садового про розпуск виконавчого комітету міськради.

У Львівській міській раді налічується 90 депутатів.