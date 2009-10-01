Німецький експерт сказав, чому впала гривня

Керівник Німецької групи радників при уряді України Рікардо ДЖУЧЧІ застерігає, що стабілізація економіки країни під загрозою через популізм політиків.

Про це Р.ДЖУЧЧІ сказав в інтерв’ю “Німецькій хвилі”.

За його словами, економіка України демонструє перші ознаки стабілізації. Як зазначає Р.ДЖУЧЧІ, уперше за останній рік низка макроекономічних показників демонструє позитивну динаміку.

Однак, на його думку, нинішня хитка стабілізація вже опинилася під загрозою. На зміну зовнішнім ризикам, таким, як дефіцит торговельного балансу або брак зовнішніх кредитних ресурсів, прийшли внутрішні.

«Це насамперед ризики, пов’язані з виборами. Існує загроза завищених бюджетних витрат, які немає чим покривати. Якщо їх фінансуватиме Нацбанк, це призведе до високої інфляції. В іншому разі зростатиме дефіцит бюджету, що також ризиковано. Може бути зірвано програму співпраці з МВФ», - застеріг Р.ДЖУЧЧІ.

Також він зазначив, що уряд напередодні виборів не хоче йти на непопулярні кроки, зокрема, підвищувати ціни на комунальні послуги та газ для населення.

“З МВФ було домовлено, що ціни піднімуть до вересня. Цього не сталося. Отже, «Нафтогаз» треба й надалі дотувати надвисокими сумами. Це велика проблема», - зауважив Р.ДЖУЧЧІ.

Німецький фахівець називає також небезпечними вимоги Партії регіонів щодо підвищення зарплат, пенсій та інших соціальних видатків. «Фінансування такого роду видатків виглядає сумнівно. Способи, в які це можна було би зробити, не сприяли би стабілізації”, - сказав радник уряду. На його думку, вимоги Партії регіонів, під приводом яких її депутати місяцями блокують роботу Верховної Ради, є популістськими і несерйозними.

Таким чином, вважає Р.ДЖУЧЧІ, кожен із перерахованих ризиків може суттєво ускладнити економічну ситуацію. А якщо на тлі такого розвитку подій ще й припинить співпрацю з Україною Міжнародний валютний фонд, то ситуація може стати критичною, застерігає експерт.

Головну причину падіння курсу гривні Р.ДЖУЧЧІ також вбачає у політиках: «Треба заспокоїти людей, які скуповують валюту з огляду на невпевненість у завтрашньому дні. Для цього уряд має перестати відкрито воювати з Національним банком. Це лише послаблює гривню й ускладнює стабілізацію країни».