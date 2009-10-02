Литвин про море, порти, суднобудування і непрофесійних призначенців згори

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловлюється за розробку цілісної програми розвитку України як морської держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав журналістам в Одеській області, відповідаючи на запитання стосовно активізації діяльності Ізмаїльського морського торгового порту та Українського Дунайського пароплавства.

«Необхідно розробити цілісну програму розвитку України як морської держави. – сказав В.ЛИТВИН. - І в цьому контексті ми маємо говорити не тільки про порти, а й про суднобудування та підготовку відповідних кадрів».

На думку В.ЛИТВИНА, потрібно створити «морську колегію», до якої увійдуть люди, які мають цілісне бачення щодо розв`язання існуючих у галузі проблем.

За словами голови ВР, потребує вирішення низка проблем галузі, які існують, зокрема, у кадровій політиці. «Необхідна розумна кадрова політика. Потрібно відмовитися від практики, коли на таке важливе підприємство призначають непрофесійного керівника, і, як правило, з регіону, який наразі домінує і представляє центральну владу, - зазначив він. - Керівником має бути людина, яка виросла у цьому колективі, пройшла всі кар`єрні сходини і яку не потрібно навчати азам професії».

Також, вважає В.ЛИТВИН, необхідно домогтися того, аби повернутися до питання про компенсацію Україні втрат, яких вона зазнала через санкції ООН під час військового конфлікту у колишній Югославії. Ці втрати, нагадав він, склали понад 600 млн. доларів.