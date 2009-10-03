Погода на 4 жовтня

4 жовтня на території України, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній частині пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту, а в Карпатах та на півночі Лівобережжя і місцями в повітрі спостерігатимуться приморозки 0-4°, у південній частині температура 8-13° тепла; вдень в Україні 14-19°, у західних областях та в Криму до 21°.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 2-7° тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-4°, вдень 14-19° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.