Назвали лауреата Букерівської премії-2009

57-річну письменницю Хіларі МЕНТЕЛ оголошено лауреатом британської Букерівської премії за 2009 рік - однієї з найбільш престижних премій у галузі літератури.

Як передає ІТАР-ТАСС, журі більшістю голосів віддало перевагу її роману "Вовча зала" про Томаса Кромвеля, історичного персонажа XVI століття - однієї з найбільш довірених осіб британського короля Генріха VIII.

Х.МЕНТЕЛ отримає грошову винагороду у розмірі 50 тис. фунтів стерлінгів.